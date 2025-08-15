2025 рік демонструє оптимістичний тренд: на тлі зростання кредитного портфеля банків частка непрацюючих кредитів поступово зменшується. Це гарна новина, але водночас у другому кварталі спостерігалося невелике зростання обсягу проблемних позик як у державних, так і в приватних банках.

Якщо дивитися на цифри Нацбанку, то частка NPL (non-performing loans) за перші шість місяців 2025 року знизилася з 30,3% до 27%. Так, обсяг таких кредитів скоротився лише на 1,6%, але водночас загальний кредитний портфель банків зріс на 10%. І саме це зростання частково "розбавило" відсоток проблемних позик.

Найпомітніше зменшення відбулося у банках із приватним та іноземним капіталом. А от у державних – навпаки, обсяг таких позик трохи зріс. Сказати, чи це результат погашення, чи списання – складно. Але факт залишається фактом: найбільша частка проблемних кредитів традиційно сконцентрована саме в держбанках. Причини не нові, але найголовнішою, безумовно, є наслідки війни – зокрема, від руйнування підприємств до окупації регіонів, де вони працювали.

Є ще один цікавий момент: у корпоративному сегменті частка проблемних кредитів майже втричі перевищує показник у фізичних осіб – 35,5% проти 14%. І це не дивно: великі підприємства постраждали найбільше.

Де "зона ризику" в споживчому кредитуванні

Найризикованіші – кредити готівкою, зокрема кредитні ліміти на картках. Це порівняно невеликі суми, але їх часто беруть уже в ситуації, коли вже є фінансові проблеми чи інші непогашені борги. Вартість такого ресурсу висока, а повернення може стати серйозним ударом по особистому бюджету.

