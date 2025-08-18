Криптовалюты больше не на периферии – они стали частью государственной финансовой политики

Торговые войны, геополитическая напряженность и госдолг США в $37 трлн подпитывают инфляцию и раскачивают финансовые рынки. Криптовалюты, когда-то бывшие альтернативой банковской системе, теперь стали ее частью – от биткоин-ETF до государственных крипторезервов. Но вместе с интеграцией возросла и уязвимость: курсы реагируют на те же глобальные потрясения, что и традиционные активы. Главный вопрос остается: сможет ли следующий экономический кризис сломать будущее криптовалют?

Истоки криптовалют

Биткоин появился в 2009 году как ответ на финансовый кризис 2008-го. Анонимный автор под псевдонимом Сатоси Накамото предложил децентрализованные деньги без банков и правительств, которые можно передавать быстро, дёшево и без цензуры. Эмиссия ограничена 21 млн биткоинов (добыча завершится около 2140 года), что делает его дефляционным активом, защищённым от печатного станка фиатных валют.

Несмотря на десятки прогнозов о гибели, биткоин за 16 лет пережил немало кризисов и стал частью стратегий институций — от ETF до корпораций и отдельных государств. Риски сохраняются, но полное исчезновение пока выглядит маловероятным.

Переход к официальному признанию

2024 год стал знаковым для криптовалют в Европейском союзе: регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) вступил в полную силу 30 декабря того же года, обеспечив прозрачность, публичные отчеты, резервы и лицензирование криптопроектов (CASP), тем самым интегрировав цифровые активы в официальную финансовую систему.

Параллельно в США наблюдался политический разворот. Дональд Трамп, ранее публично критикующий криптовалюты, после возвращения в Белый дом в 2025 году изменил риторику. Он запретил развитие CBDC и поддержал законодательство о стейблкоинах, правительство отменило часть исков SEC против криптопроектов и создало государственный крипторезерв. Для рынка это был сигнал: криптовалюты больше не на периферии – они становятся частью государственной финансовой политики.

