Криптовалюти більше не на периферії – вони стали частиною державної фінансової політики

Митні війни, геополітична напруженість та борг США у $37 трлн підживлюють інфляцію і розхитують фінансові ринки. Криптовалюти, які колись були альтернативою банківській системі, тепер стали її частиною – від біткоїн-ETF до державних крипторезервів. Та разом з інтеграцією зросла і вразливість: курси реагують на ті ж глобальні потрясіння, що й традиційні активи. Головне питання залишається: чи зможе наступна економічна криза зламати майбутнє криптовалют?

Джерела криптовалют

Біткоїн з’явився у 2009 році як відповідь на фінансову кризу 2008-го. Анонімний автор під псевдонімом Сатоші Накамото запропонував децентралізовані гроші без банків і урядів, які можна передавати швидко, дешево та без цензури. Емісія обмежена 21 млн біткоїнів (видобуток завершиться близько 2140 року), що робить його дефляційним активом, захищеним від друкарського верстата фіатних валют.

Попри десятки прогнозів зникнення, біткоїн за 16 років пережив чимало криз та став частиною стратегій інституцій – від ETF до корпорацій та окремих держав. Ризики зберігаються, але повне зникнення наразі малоймовірне.

Перехід до офіційного визнання

2024 рік став знаковим для криптовалют у Європейському Союзі: регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) набув повної чинності 30 грудня того ж року, забезпечуючи прозорість, публічні звіти, резерви та ліцензування криптопроєктів (CASP) і тим самим інтегрував цифрові активи в офіційну фінансову систему.

Паралельно в США спостерігався політичний розворот. Дональд Трамп, який раніше публічно критикував криптовалюти, після повернення у Білий дім у 2025 році змінив риторику. Він заборонив розвиток CBDC та підтримав законодавство про стейблкоїни, уряд скасував частину позовів SEC проти криптопроєктів та створення державного крипторезерву. Для ринку це був сигнал: криптовалюти більше не на периферії – вони стають частиною державної фінансової політики.

