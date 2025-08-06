Почему новые законы США о крипте сработают против инвесторов

ВАШИНГТОН – С принятием одного из основных законодательных актов о цифровой валюте (закон GENIUS Act) и с большим количеством еще нерассмотренных (CLARITY Act прошел Палату представителей), Соединенные Штаты готовы стать главным центром деятельности, связанной с криптовалютами, или даже – если воспринимать президента Дональда Трампа буквально – "криптовалютной столицей мира". Но тем, кто поддерживает новое законодательство, следует быть осторожными в своих желаниях.

К сожалению, криптоиндустрия приобрела такой большой политический вес – в основном из-за политических пожертвований, – что GENIUS Act и CLARITY Act были разработаны для того, чтобы препятствовать разумному регулированию. Результатом этого, скорее всего, станет цикл бума-спада эпических масштабов.

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