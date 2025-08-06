ВАШИНГТОН – З прийняттям одного з основних законодавчих актів щодо цифрової валюти (закон GENIUS Act) і з більшою кількістю ще нерозглянутих (CLARITY Act пройшов Палату представників), Сполучені Штати готові стати головним центром діяльності, пов'язаної з криптовалютами, або навіть – якщо сприймати президента Дональда Трампа буквально – "криптовалютною столицею світу". Але тим, хто підтримує нове законодавство, слід бути обережними у своїх бажаннях.

На жаль, криптоіндустрія набула такої великої політичної ваги – переважно через політичні пожертви, – що GENIUS Act і CLARITY Act були розроблені для того, щоб перешкоджати розумному регулюванню. Результатом, швидше за все, стане цикл буму-спаду епічних масштабів.

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