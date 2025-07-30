Кризисное бизнес-лидерство: как оставаться гибкими, не теряя опоры
В нашей компании я возглавляю юго-восточный регион, в который входят Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Полтава, Чернигов, Сумы, Николаев и Херсон. Здесь работают около 850 наших коллег. Это регионы, которые ближе всего к фронту, они постоянно страдают от обстрелов. Наши специалисты ежедневно работают в условиях войны, и именно поэтому тема адаптивного лидерства – не просто концепция, а часть моей повседневной жизни.
Интересно, что исследования Peakon в структурах нашей компании в Днепре, где сосредоточено больше всего коллег в регионе, показывают более высокий результат удовлетворенности специалистов, чем в среднем по компании.
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