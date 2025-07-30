От лавирования в потоке до прокладывания курса: как лидерство в бизнесе становится ключевым фактором во времена перемен

В нашей компании я возглавляю юго-восточный регион, в который входят Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Полтава, Чернигов, Сумы, Николаев и Херсон. Здесь работают около 850 наших коллег. Это регионы, которые ближе всего к фронту, они постоянно страдают от обстрелов. Наши специалисты ежедневно работают в условиях войны, и именно поэтому тема адаптивного лидерства – не просто концепция, а часть моей повседневной жизни.

Интересно, что исследования Peakon в структурах нашей компании в Днепре, где сосредоточено больше всего коллег в регионе, показывают более высокий результат удовлетворенности специалистов, чем в среднем по компании.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net