Від лавірування в потоці до прокладання курсу: як лідерство в бізнесі стає ключовим фактором у часи змін

У нашій компанії я очолюю південно-східний регіон, до якого входять Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Полтава, Чернігів, Суми, Миколаїв і Херсон. Тут працюють близько 850 наших колег. Це регіони найближчі до фронту, які постійно потерпають від обстрілів. Наші спеціалісти щодня працюють в умовах війни, і саме тому тема адаптивного лідерства – не просто концепція, а частина мого повсякденного життя.

Цікаво, що дослідження Peakon у структурах нашої компанії у Дніпрі, де зосереджено найбільше колег у регіоні, показують вищий результат задоволеності спеціалістів, аніж у середньому в компанії.

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