С приходом весны в Украине активизируется рынок аренды — кто-то меняет жилье перед началом учебного или рабочего периода, а кто-то ищет временный дом после переезда.

Все это создает благоприятную почву не только для законного бизнеса, но и для мошеннических схем.

В эпоху цифровых платформ, когда аренду можно найти "в один клик", увеличилось и количество тех, кто стремится заработать на чужом доверии.

Долгосрочная аренда: ловушка для новичков и переселенцев

Один из самых массовых типов мошенничества – фейковые объявления. Все выглядит привлекательно: свежая квартира с ремонтом в центре города по цене на 30–40% ниже рыночной. Человека просят "подтвердить серьезность намерений" и прислать небольшую предоплату, обычно в пределах 500–2000 гривен. После этого "владелец" исчезает, а его номер больше не обслуживается. Эта схема процветает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Еще один вариант мошенничества – так называемые псевдоагенты. Человек представляется риелтором и предлагает доступ к "большой базе проверенных квартир". За это нужно уплатить фиксированную сумму – обычно 1000–3000 грн. После оплаты потенциальному арендатору посылают список старых или недействительных объявлений. Ответственности такие мошенники избегают, поскольку формально они "оказали услугу".

Не менее опасная схема – субаренда без согласия собственника. Человек снимает квартиру и передает ее в аренду другим, иногда даже нескольким одновременно. В лучшем случае – приходится переезжать. В худшем остается долг за коммунальные услуги, да еще и юридическая путаница.

Отдельного внимания требует практика двойной или даже тройной сдачи одного и того же объекта. Мошенник берет предоплату у нескольких потенциальных арендаторов, организует "день заселения", выдает ключи (часто ненастоящие) – и исчезает. Настоящий владелец узнает обо всем постфактум, когда в его дверь звонят сразу несколько новых жильцов.

Риелторы без правил: легальная серая зона

Отдельная проблема долгосрочного рынка – так называемые риелторы, деятельность которых в Украине практически не регулируется.

Кто угодно может объявить себя агентом по недвижимости – без лицензии, без сертификации, без проверки опыта или образования.

Часто это люди, работающие в тени, не оформляют договоров на услуги и не несут ответственности за результат.