З настанням весни в Україні активізується ринок оренди — хтось змінює житло перед початком навчального чи робочого періоду, а хтось шукає тимчасову оселю після переїзду.

Усе це створює сприятливий ґрунт не лише для законного бізнесу, а й для шахрайських схем.

В епоху цифрових платформ, де оренду можна знайти "в один клік", збільшилась і кількість тих, хто прагне заробити на чужій довірі.

Довгострокова оренда: пастка для новачків і переселенців

Один із наймасовіших типів шахрайства — це фейкові оголошення. Усе виглядає привабливо: свіжа квартира з ремонтом у центрі міста, за ціною, на 30–40% нижчою за ринкову. Людину просять "підтвердити серйозність намірів" та надіслати невелику передплату, зазвичай у межах 500–2000 гривень. Після цього "власник" зникає, а номер більше не обслуговується. Ця схема процвітає в Києві, Харкові, Одесі та Львові.

Ще один варіант шахрайства — так звані псевдоагенти. Людина представляється рієлтором і пропонує доступ до "великої бази перевірених квартир". За це потрібно сплатити фіксовану суму — зазвичай 1000–3000 грн. Після оплати потенційному орендарю надсилають список старих або недійсних оголошень. Відповідальності шахраї уникають, адже формально вони "надали послугу".

Не менш небезпечна схема — суборенда без згоди власника. Людина винаймає квартиру та передає її в оренду іншим, інколи навіть кільком одночасно. У кращому разі — доводиться переїжджати. У гіршому — залишається борг за комунальні послуги, а ще юридична плутанина.

Окремої уваги потребує практика подвійної або навіть потрійного здавання одного й того самого об'єкта. Шахрай бере передоплату в кількох потенційних орендарів, організовує "день заселення", видає ключі (часто несправжні) — і зникає. Справжній власник дізнається про це постфактум, коли у двері дзвонять одразу кілька "нових мешканців".

Рієлтори без правил: легальна сіра зона

Окремою проблемою довгострокового ринку є так звані рієлтори, діяльність яких в Україні практично не регулюється.

Будь-хто може оголосити себе агентом із нерухомості — без ліцензії, без сертифікації, без перевірки досвіду чи освіти.

Часто це люди, які працюють "в тіні", не оформлюють договорів на послуги й не несуть відповідальності за результат.