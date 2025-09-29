Лоббирование в Украине и ЕС: разные правила одной игры
В Европейском Союзе лоббирование – это давно устоявшийся инструмент влияния на процессы принятия решений в государстве, который действует по четким правилам. В Украине же эта деятельность долгое время находилась в "серой зоне".
Сейчас ситуация меняется: с 1 сентября вступил в силу закон (Закон Украины №3606-IX "О лоббировании"), который впервые выводит лоббизм из тени. Что это значит для бизнеса, власти и общества и какие возможности открываются для международных инвесторов – рассмотрим подробнее.
Европейский опыт лоббирования
В Европейском Союзе деятельность лоббистов регулируется через Европейский реестр прозрачности (Transparency Register), который совместно ведут Европарламент и Еврокомиссия.
