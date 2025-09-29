В Украине вступил в силу закон о лоббировании, который выводит эту деятельность из "серой зоны". Каковы его плюсы и риски

В Европейском Союзе лоббирование – это давно устоявшийся инструмент влияния на процессы принятия решений в государстве, который действует по четким правилам. В Украине же эта деятельность долгое время находилась в "серой зоне".

Сейчас ситуация меняется: с 1 сентября вступил в силу закон (Закон Украины №3606-IX "О лоббировании"), который впервые выводит лоббизм из тени. Что это значит для бизнеса, власти и общества и какие возможности открываются для международных инвесторов – рассмотрим подробнее.

Европейский опыт лоббирования

В Европейском Союзе деятельность лоббистов регулируется через Европейский реестр прозрачности (Transparency Register), который совместно ведут Европарламент и Еврокомиссия.

