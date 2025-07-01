Колонка написана в соавторстве Джозефом Э. Стиглицем, Хосе Антонио Окампо и Джаяти Гош

НЬЮ-ЙОРК – Министерство финансов США только что заключило соглашение с другими странами G7 о том, что согласованные ранее глобальные минимальные налоги не будут применяться к американским компаниям. Правительства стран G7 подверглись мощному давлению со стороны президента Дональда Трампа и лоббистов транснациональных корпораций в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и других столицах – и как ранее Индия, а теперь, к сожалению, и Канада, сдались в вопросе цифрового налогообложения.

Много лет назад международное сообщество признало, что слишком много глобальных компаний не уплачивают свою справедливую долю налогов, а некоторые вообще не уплачивают налоги в странах, где фактически ведется их экономическая деятельность. Сложное соглашение, достигнутое в 2021 году в рамках Инициативы OECD/G20 по борьбе с эрозией налоговой базы и выводом прибыли (BEPS), состояло из двух "столпов"; однако был принят только "Столп Второй" – глобальный минимальный налог на прибыль корпораций. (Другой "столп" предусматривал распределение прав на налогообложение между странами и встретил сопротивление как со стороны развивающихся стран, так и со стороны США.)