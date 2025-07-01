Колонку написано у співавторстві Джозефом Е. Стігліцем, Хосе Антоніо Окампо та Джаяті Гош

НЬЮ-ЙОРК – Міністерство фінансів США щойно уклало угоду з іншими країнами G7 про те, що глобальні мінімальні податки, вже узгоджені раніше, не застосовуватимуться до американських компаній. Уряди країн G7 піддалися потужному тиску з боку президента Дональда Трампа та лобістів транснаціональних корпорацій у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та інших столицях – подібно до того, як Індія, а тепер, на жаль, і Канада, здалися у питанні цифрового оподаткування.

Багато років тому міжнародна спільнота визнала, що надто багато глобальних компаній не сплачують справедливу частку податків, а деякі взагалі не сплачують податків у країнах, де насправді відбувається їхня економічна діяльність. Складна угода, що виникла у 2021 році в межах Ініціативи з розмивання податкової бази та виведення прибутку (BEPS) ОЕСР/Великої двадцятки, складалася з двох "стовпів"; але було ухвалено лише "Стовп Другий" – глобальний мінімальний податок на прибуток корпорацій. (Інший "стовп" передбачав розподіл прав на оподаткування між країнами і зустрів опір як з боку країн, що розвиваються, так і США.)