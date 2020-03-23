Мир в нокауте. Настал час креативных и решительных героев

Мир в нокауте. На пороге появление нового сознания, новой экономики и даже нового понятия человечности. Внезапный поворот почти сюрреалистических событий ускорил понимание того, что у украинского общества нет времени долго обдумывать, что делать, нужно быстро найти формулу выхода из кризиса, быстро меняться и развиваться. И это наш шанс, которым мы обязаны воспользоваться.

Мы все надеялись на кардинально новые решения. Но после краха представителей новой власти первой волны, уже очевидно, что и вторая обречена на тот же провал. Учитывая все обстоятельства, это и не удивительно. Сейчас с трудом держатся даже эффективные до недавних пор модели управления. Чего же ожидать, когда вокруг внезапно появились отчаяние, страх перед завтрашним днем и началась борьба за существование?

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Сейчас даже самые сильные мировые лидеры выступают с паническими заявлениями, больше опасаясь экономической "пандемии", чем самого вируса. И им теперь не до нас - не до Украины. Но и без коронавируса наши надежды на "украинское чудо" имели мало шансов на успех. В каком-то смысле мы можем повторить судьбу развалившейся Британской империи, которая была вынуждена строить новую экономическую модель развития. А мы можем потерять, например, традиционные для нас отрасли экономики, которые формировали ВВП Украины – теперь им на смену могут прийти другие отрасли, значение которых будет расти по экспоненте. Например агро экспорта, который кормил нашу раздутую и неэффективную бюрократию, может уже не хватить.

Так что нам очень нужно это признать и провести глубинные реформы по примеру Маргарет Тэтчер, которая, как известно, не церемонилась и не тянула с принятием жестких решений.

Мы все видим пример Сингапура, Южной Кореи, Тайваня, Германии, Австрии и Японии, где существует эффективная власть. И от эффективной власти напрямую зависит количество потерянных человеческих жизней. В тоже время в странах со слабыми институтами, как в Италии и Испании, где слабее институты, количество жертв просто ужасает. И это прямая корреляция.

Но во всем нужно искать новые возможности. Сейчас решающее значение имеют героизм и креативность. Нам нужно сыграть неожиданную партию. Рискованна ли она? Рискуют, когда есть что терять, а нам терять уже нечего. Все и так идет ко дну.

Ни старые, ни даже так называемые новые политики Украины не могут предложить креативные решения. У всех шок и растерянность. Именно поэтому нужно безотлагательно объявить открытый поиск "героев", которые способны ответить на весь спектр тех грандиозных вызовов, которые стоят перед нами сегодня.

Это тот самый момент, когда можно отказаться от привычных способов управления. Нужно как можно скорее создать новую платформу для агрегации инновационных нестандартных решений. А для этого нужны люди, способные эти решения предложить. Их нужно срочно искать и давать им в руки рычаги управления.

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Мы также должны полностью открыть двери для любого капитала: как материального, так и интеллектуального. Сейчас не время задавать вопросы о происхождении денег, потому что скоро никаких денег не будет. Но только на этот раз защита инвестиций, наконец, должна стать политическим курсом страны и железным правилом. И мы уже не можем себе позволить работать только с теми, кто нам нравится – нам нужны светлые и решительные головы, а не друзья по общим политических пристрастиям.

Мы обязаны максимально использовать опыт и руки тех украинцев, которые вынуждены возвращаться в Украину с заработков за рубежом, потому что они квалифицированы и эффективны, потому что они никогда не ждали помощи от государства - они сами делали за государство всю его работу.

Мы будем вынуждены и даже обязаны перестроить модель нашей экономики на более гибкую. Как однажды в моем присутствии покойный Каха Бендукидзе ответил на который раз задаваемый вопрос украинскому молодому управленцу: "если вы не прекратите так сильно обожать заводы, это вас погубит".

Нам нужны люди, готовые на подвиг и на нестандартные решения. Так давайте снимем все ограничения и барьеры, которые держали нас до сих пор! Давайте прекратим пропитанный фарисейством хаос и начнем принимать решительные меры. Мы ведь видим, что нынешняя власть не в состоянии работать в таких полумилитаристких условиях, как, скажем, США, где власти постоянно находят решения, молниеносно воплощают их в жизнь.

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Так что если представители украинской власти не могут находить эффективные решения для выхода из кризиса сами, давайте запустим хакатон идей и решений, выявим новых героев и дадим им полномочия. Вот вам, кстати, и реальный социальный лифт.

Мы в разгаре войны за выживание. В такое время решения не могут приниматься неделями или месяцами. Нельзя отмахиваться от нестандартных идей. Нельзя делать вид, что все под контролем – нет, все выходит из-под контроля, и надо строить новые системы отношений, основанные на решительности и желании не сохранить власть любой ценой, а меняться, чтобы выжить, и развиваться, чтобы жить. Это под силу только героям, которые плевать хотели на рейтинги. Так пусть отныне действуют именно они.