Российская экономика "держится" – факты говорят обратное
Что мы имеем в виду под экономическим крахом страны? Многие ожидали драматического краха, взрыва и падения империи, как это произошло с Советским Союзом. Но существуют и другие формы коллапса, что парализуют развитие и толкают страну в нисходящую спираль.
По всем общепринятым показателям экономика России находится в кризисе.
Российская экономика работает по принципам военной экономики, но даже перегретая система, подпитываемая чрезмерными средствами из Фонда национального благосостояния, не творит чудес. Официальный прогноз ВВП на следующий год – +1%, тогда как большинство секторов, кроме военного, сокращаются уже несколько кварталов подряд.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)