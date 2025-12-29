Россияне платят цену, тогда как выгоды от военной экономики получили лишь около 10%

Что мы имеем в виду под экономическим крахом страны? Многие ожидали драматического краха, взрыва и падения империи, как это произошло с Советским Союзом. Но существуют и другие формы коллапса, что парализуют развитие и толкают страну в нисходящую спираль.

По всем общепринятым показателям экономика России находится в кризисе.

Российская экономика работает по принципам военной экономики, но даже перегретая система, подпитываемая чрезмерными средствами из Фонда национального благосостояния, не творит чудес. Официальный прогноз ВВП на следующий год – +1%, тогда как большинство секторов, кроме военного, сокращаются уже несколько кварталов подряд.

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net