Мнение
Мы одни знаем, как это реально работает. Почему Украине стоит открыть экспорт вооружений
Ярослав Гришин
Основатель Центра исследований беспилотных систем, совладелец производителя дронов "Генерал Черешня"
Российско-украинская война сегодня – это мировой полигон для тестирования технологий войны нового типа. Украина, по сути, является генератором инноваций, площадкой, где рождается новая военная доктрина.
Наши технологические и оборонные инновации – фундамент будущей безопасности. Но эти технологии не имеют будущего без ресурса. А значительного ресурса сейчас не может быть без экспорта.
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