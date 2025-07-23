Оборонка готова покрыть потребности как ВСУ, так и экспортные контракты – мы можем производить БпЛА гораздо больше, чем государство может закупить

Российско-украинская война сегодня – это мировой полигон для тестирования технологий войны нового типа. Украина, по сути, является генератором инноваций, площадкой, где рождается новая военная доктрина.

Наши технологические и оборонные инновации – фундамент будущей безопасности. Но эти технологии не имеют будущего без ресурса. А значительного ресурса сейчас не может быть без экспорта.

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