Оборонка готова покрити потреби як ЗСУ, так і експортні контракти. Зокрема, спроможності виробників БпЛА набагато більші, ніж держава може закупити

Російсько-українська війна на сьогодні – це світовий полігон для тестування технологій нового типу війни. Україна, по суті, є генератором інновацій, майданчиком, де народжується нова воєнна доктрина.

Наші технологічні й оборонні інновації – фундамент майбутньої безпеки. Але ці технології не мають майбутнього без ресурсу. А значного ресурсу наразі не може бути без експорту.

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