Думка
Лише ми знаємо, як це реально працює. Чому Україні варто відкрити експорт озброєнь
Ярослав Гришин
Засновник Центру досліджень безпілотних систем, співвласник виробника дронів "Генерал Черешня"
Російсько-українська війна на сьогодні – це світовий полігон для тестування технологій нового типу війни. Україна, по суті, є генератором інновацій, майданчиком, де народжується нова воєнна доктрина.
Наші технологічні й оборонні інновації – фундамент майбутньої безпеки. Але ці технології не мають майбутнього без ресурсу. А значного ресурсу наразі не може бути без експорту.
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