На рубеже 2025–2026 годов валютный рынок будет находиться в фазе, которую вполне можно охарактеризовать как управляемую и прогнозируемую. После периодов повышенной нервозности и резких реакций на отдельные события (например, последствия вражеских атак на объекты инфраструктуры) ситуация будет значительно спокойнее. Ключевой баланс между спросом и предложением на валюту сохраняется в пределах, не создающих системных рисков для курса гривни.

По имеющимся оценкам, в ближайшее время спрос на иностранную валюту будет превышать предложение лишь на 10–15%. Для валютного рынка это вполне приемлемый показатель, не требующий жестких или нестандартных решений со стороны регулятора. Национальный банк внимательно отслеживает динамику спроса и, при необходимости, традиционно выравнивает ситуацию посредством валютных интервенций. Именно такой подход и формирует нынешнюю модель "управляемой гибкости".

