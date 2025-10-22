Повышение налогов для банков создает риски для приватизации госбанков и докапитализации

В Верховной Раде снова предлагают повысить ставку налога на прибыль для банков – с 25% до 50% с 2026 года. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

Идея выглядит соблазнительно просто: банки стали получать более высокие прибыли, поэтому должны больше отдавать государству. Более того, как утверждают некоторые политики, эти прибыли банки якобы получают не от кредитования, а только от операций с государственными ценными бумагами и депозитными сертификатами НБУ.

Что же происходит на самом деле?

