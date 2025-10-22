Підвищення податків для банків створює ризики для приватизації держбанків та докапіталізації

У Верховній Раді знову пропонують підняти ставку податку на прибуток для банків – із 25% до 50% з 2026 року. Відповідний законопроєкт вже ухвалено в першому читанні.

Ідея виглядає спокусливо просто: банки стали отримувати вищі прибутки, тож мають більше віддати державі. Ба більше, як стверджують окремі політики, ці прибутки банки нібито отримують не від кредитування, а лише від операцій із державними цінними паперами та депозитними сертифікатами НБУ.

Що ж відбувається насправді?

