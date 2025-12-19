При внедрении этих изменений крайне важно не забывать о системных реформах, которые откладывались годами

Как я уже писала и говорила много раз: упрощенная система налогообложения — это прежде всего об упрощенной отчетности и упрощенном учете.

Да, для традиционных фрилансеров — это еще и о более низком налоге (иначе был бы полноценный НДФЛ, ЕСВ, военный сбор). Но на упрощенной системе налогообложения работают не только фрилансеры — есть и бизнес, торговля, переработка и т.д.

Для них именно с точки зрения налоговой нагрузки иногда было бы дешевле работать на общей системе налогообложения, если бы там для микро- и малого бизнеса также существовали упрощенный учет и отчетность, в частности по НДС (как это предусмотрено нормами права ЕС).

Поэтому введение НДС для упрощенной системы налогообложения целесообразно ТОЛЬКО в сочетании с упрощенной отчетностью и учетом НДС как на упрощенной системе налогообложения, так и на общей системе налогообложения.

Кстати, для фрилансеров существует также статья о налогообложении профессиональной деятельности в разделе НДФЛ Налогового кодекса. В 2010 году там планировалась довольно интересная норма, которую затем частично откатили после восстановления упрощенной системы налогообложения в результате "налогового майдана"…

В целом здесь действительно очень хотелось бы, чтобы было время нормально все продумать и прописать реформу. Возможно, действительно стоит заменить первую группу патентами и т.п.

Но времени нет — все спешат из-за предварительного захода МВФ…

И я действительно понимаю, почему для детенизации делают ставку именно на введение НДС для ФОПов — это помогает снизить множество злоупотреблений.

Но опять же: при внедрении этих изменений крайне важно не забывать о системных реформах, которые откладывались годами…

И да, когда что-то откладывают годами, потом приходится делать все одновременно. То есть реформу налоговой и таможни, но также реформу прокуратуры, ГБР, Нацполиции и т.д.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net