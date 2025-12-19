Під час запровадження цих змін треба не забувати про системні реформи, які відкладали роками

Як вже писала і говорила багато разів: спрощена система оподаткування – це передусім про спрощену звітність та спрощений облік.

Так, для традиційних фрилансерів – це й про нижчий податок (інакше був би повноцінний ПДФО, ЄСВ, військовий збір). Але на спрощенці працюють не лише фрилансери, є і бізнес, торгівля, перероблення тощо.

Для них саме за податковим навантаженням подекуди було б дешевше працювати на загальній системі оподаткування, якби там для мікро- та малого бізнесу був також спрощений облік та звітність, зокрема з ПДВ (як це передбачено в нормах права ЄС).

А тому запровадження ПДВ для спрощенки варто ЛИШЕ в поєднанні зі спрощеною звітністю та обліком ПДВ як на спрощенці, так і на загальній системі оподаткування

До речі, для фрилансерів існує також стаття з оподаткування професійної діяльності в розділі ПДФО в ПКУ. У 2010 році там планувалась досить цікава стаття, яку потім дещо відкотили після відновлення спрощенки в результаті "податкового майдану"...

Взагалі тут справді дуже б хотілось, щоб був час нормально продумати та прописати реформу. Можливо, справді першу групу замінити патентами тощо...

Але часу нема, всі поспішають, бо попередній захід МВФ...

І справді розумію, чому для детінізації очікують саме запровадження ПДВ для ФОПів... це допомагає в зниженні багатьох зловживань.

Але знову таки: під час запровадження цих змін дуже треба не забувати про системні реформи, які відкладали роками...

І так, коли роками відкладати щось, то далі треба робити все одночасно. Тобто реформу податкової та митниці, але також реформу прокуратури, ДБР, Нацполу тощо.

