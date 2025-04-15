После увеличения учетной ставки с 13 до 15,5% средневзвешенные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса выросли до 20%. Возможно ли предпринимателю выбрать кредит, который он "осилит"?

С четвертого квартала 2024 года в условиях медленного роста инфляции коммерческие банки сосредоточили внимание на углублении и существенном расширении сотрудничества с производителями и поставщиками основных средств ведения бизнеса, разрабатывая общие кредитные программы по наиболее выгодным условиям для заемщика.

В настоящее время ставки по таким кредитам не превышают 17-18%.

Очевидно, именно благодаря общим программам ставки для малого и среднего бизнеса существенно не изменятся: удорожание кредитов по таким программам ожидается на уровне 1 п.п.

Замечу: сотрудничество банков с производителями/поставщиками основных средств ведения бизнеса достаточно гибко и предполагает создание по-настоящему выгодных условий для заемщика, который может приобрести в кредит необходимое ему оборудование или транспортные средства.

В то же время банки, реализуя партнерские кредитные программы, получают постоянный приток клиентов, заинтересованных в более дешевых кредитах. Кроме того, кредитование предпринимателей позволяет банкам увеличить остатки на текущих счетах, открыть новые зарплатные проекты, перевести клиента на полное банковское обслуживание.

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