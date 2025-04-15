Після збільшення облікової ставки з 13% до 15,5% середньозважені ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу зросли до 20%. Чи можливо підприємцю обрати кредит, який він "здужає"?

З четвертого кварталу 2024 року в умовах повільного зростання інфляції комерційні банки зосередили увагу на поглибленні та суттєвому розширенні співпраці з виробниками та постачальниками основних засобів ведення бізнесу, розробляючи спільні кредитні програми за найбільш вигідними умовами для позичальника.

Наразі ставки за такими кредитами не перевищують 17-18%.

Вочевидь саме завдяки спільним програмам ставки для малого та середнього бізнесу суттєво не зміняться: здорожчання кредитів за такими програмами очікується на рівні 1 в.п.

Зауважу: співпраця банків з виробниками/постачальниками основних засобів ведення бізнесу є досить гнучкою і передбачає створення по-справжньому вигідних умов для позичальника, що може придбати в кредит необхідне йому устаткування чи транспортні засоби.

Натомість банки, реалізуючи партнерські кредитні програми, отримують постійний приплив клієнтів, що зацікавлені в дешевших кредитах. Крім того, кредитування підприємців дає змогу банкам збільшити залишки на поточних рахунках, відкрити нові зарплатні проєкти, перевести клієнта на повне банківське обслуговування.