Полномасштабное вторжение и, как следствие, миграция бизнесов усилили конкуренцию среди предпринимателей. А учитывая экономический, энергетический и кадровый кризисы, становится понятно, что предпринимательство сегодня — тот ещё квест. Но украинцы, конечно, не сдаются — продолжают развивать существующие и создавать новые бизнесы.

Направление развития и успех предприятия часто определяет именно правильный выбор ниши. Как выбрать своё бизнес-направление и что нужно учитывать для успешного запуска новой компании?

1. Оцените свои финансовые возможности

Первый и самый важный этап на пути к запуску бизнеса — это оценка собственных финансов. Размер вашего бюджета не только определит объём возможных инвестиций, но и поможет выбрать наиболее подходящий формат бизнеса.

Порог входа в разные ниши может значительно варьироваться: для одних это несколько тысяч долларов, для других — суммы с семью нулями. Если вы выбираете более масштабный бизнес, например в сфере недвижимости или производства, без значительных вложений и опыта начать будет сложно.