Повномасштабне вторгнення і, як наслідок, міграція бізнесів – посилили конкуренцію серед підприємців. А з огляду на економічну, енергетичну та кадрову кризи легко зрозуміти, що підприємництво зараз – ще той квест. Але українці, звісно, не здаються — продовжують розвивати наявні та створювати нові бізнеси.

Напрямок розвитку та успішність підприємства часто визначає саме вибір правильної ніші. Як вибрати свій бізнес-напрям і що потрібно враховувати для успішного запуску нової компанії?

1. Оцініть ваші фінансові можливості

Перший і найважливіший етап на шляху до запуску бізнесу — це оцінка власних фінансів. Розмір вашого бюджету не тільки визначить обсяг потенційних інвестицій, а й допоможе вибрати найбільш релевантний формат бізнесу.

Поріг входу в різні ніші може значно варіюватися: для деяких це кілька тисяч доларів, а для інших — суми, що вимірюються семизначними цифрами. Якщо ви вибираєте більш масштабний бізнес, наприклад у сфері нерухомості чи виробництва, без значних вкладень та досвіду стартувати важко.