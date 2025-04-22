При заблокированных портах и под ракетными ударами аграрии Украины смогли не только удержать экспорт, но и восстановить его почти до довоенных уровней

С начала полномасштабного вторжения агропродовольственный экспорт Украины оказался под угрозой. До февраля 2022 года 96% экспорта зерновых и масличных культур осуществлялось по морю через 18 черноморских портов.

Но уже в марте логистическая карта изменилась коренным образом: порты были заблокированы или оккупированы, а аграрии остались с рекордным урожаем, но без возможности свободно экспортировать по морю. Согласно данным ПИК "Контроль за доставкой" ЕАИС, в марте 2022 года Украина экспортировала меньше всего агропродукции за всю современную историю, всего 330 000 тонн.

Несмотря на все трудности, Украина не просто сохранила способность экспортировать — она переосмыслила экспортную логистику и создала новые маршруты, изменившие правила игры. Устойчивость украинских аграриев, гибкость транспортной отрасли и решительность государства позволили не только удержать экспорт, но постепенно его восстановить.

В марте 2025 года объемы экспорта основной агропродукции составили 4,7 млн тонн, и мы можем констатировать, что украинские аграрии могут вывезти весь объем продукции, предназначенной для экспорта.

Вспомним, какой путь прошел экспорт украинской агропродукции за последние три года и как мы смогли не только сохранить украинский агросектор, но и сделать его более устойчивым к угрозам.

Новые маршруты – новая география экспорта

Уже летом 2022 года стратегическое значение приобрели порты Измаил и Рени. Если до войны их доля в экспорте была всего 1,5%, то в 2023 году — уже около 30%. Благодаря инвестициям свыше $100 млн открыто 23 новых терминала, 20 перегрузочных пунктов и существенно усилена инфраструктура дунайского направления.

Этот прорыв стал возможным только благодаря координации бизнеса, правительства и международных партнеров. Если до полномасштабного вторжения экспортная мощность портов Дуная составляла около одного миллиона тонн в год, то на пике в августе 2023 года через порты Дуная Украина смогла экспортировать почти 2,4 млн тонн, что в тридцать раз превышает экспортную мощность портов Дуная до полномасштабного вторжения.

Также возросла роль железнодорожных и автомобильных перевозок. ЕС открыл "Пути солидарности", которые позволили увеличить поставки агропродукции через границу и снизить зависимость от морских маршрутов.

Параллельно происходило строительство сухих портов, модернизация приграничной инфраструктуры, использование портов в Польше и Румынии (Констанца) для перевалки зерна.

Это привело к тому, что на пике Украина способна была перевезти почти 700 000 тонн агропродукции автомобильным транспортом и 1,2 млн тонн – железнодорожным.

Морской коридор Украины: возобновление экспорта из Большой Одессы

После прекращения действия Черноморской зерновой инициативы Украина взяла ситуацию в собственные руки. С сентября 2023 года начала работать украинская инициатива по безопасному судоходству — временный морской коридор из портов Одесса, Черноморск и Южный.

Результат поразительный: с момента открытия морского коридора через эти порты было экспортировано 72,9 млн тонн агропродукции, с пиковым объемом экспорта в 5,4 млн тонн в месяц в апреле 2024 года, что сопоставимо с показателями экспорта через морские порты до полномасштабного вторжения.

Это означает, что в текущих условиях, с функционирующим морским коридором, Украина может экспортировать весь запланированный экспорт аграрной продукции.

Диверсификация экспортеров: больше компаний – более широкий рынок

В 2021 году 90% агроэкспорта обеспечивали всего 20 компаний. В 2023 году их доля уменьшилась до 27,6%, что свидетельствует о существенном расширении участия более мелких и средних компаний.

Экспорт становится более децентрализованным и гибким.

Отдельно следует отметить эволюцию географической структуры экспорта. Если в 2020 году 29,4% украинского агроэкспорта (в денежном выражении) направлялось в страны ЕС, то после полномасштабного вторжения вес рынка ЕС существенно возрос, достигнув 56,8% в 2023 году.

Но со стабилизацией экспортных маршрутов мы видим постепенное сокращение объемов экспорта в страны ЕС, которые в 2024 году составили уже 52,0% всего агроэкспорта (что означает сокращение на 4,8 процентных пунктов). В то же время мы видим существенный рост объемов экспорта в страны Африки, с $1,5 млрд в 2023 году до более чем $2,6 млрд в 2024 году.

Вывод

История украинского агроэкспорта последних трех лет — история чрезвычайной стойкости и институциональной зрелости.

В условиях полномасштабной войны, заблокированных портов и ракетных ударов по инфраструктуре украинский аграрный сектор сумел не только удержать экспорт, но восстановить его почти до довоенных уровней.

Благодаря новым логистическим решениям, стратегическим инвестициям, решительным действиям государства и бизнеса, а также поддержке партнеров, экспорт агропродукции стал более диверсифицированным, технологически развитым и менее уязвимым к внешним шокам.

Украинские аграрии доказали, что даже в сложных условиях способны не только обеспечить мир продуктами питания, но и быть надежным партнером на глобальном продовольственном рынке. И именно этот опыт адаптации, гибкости и взаимной поддержки должен стать фундаментом послевоенного экономического роста агросектора.

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