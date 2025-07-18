В 2024 году Украина сделала ставку на децентрализацию энергосистемы. Но за лозунгами – бюрократия, неопределённость и стратегическая растерянность

Бизнес массово устанавливает солнечные электростанции и газовую генерацию, но большинство новых объектов работают автономно и не продают излишки в энергосистему. Хотя на первый взгляд кажется нелогичным (на рынке электроэнергия стоит 7–9 грн/кВт⋅ч, а себестоимость собственной СЭС всего 3–4 грн), на самом деле выгоднее потреблять собственную электроэнергию, чем продавать её в сеть.

Причина — в разнице цен: оптовый рынок "на сутки вперёд", куда продаются излишки, в часы пикового солнечного производства часто выдаёт цены ниже себестоимости (2–3 грн/кВт⋅ч). К этому добавляются сложные процедуры подключения, регуляторная неопределённость и нехватка информации. В итоге из 900 МВт новых СЭС, установленных в 2024 году, только 13 МВт подключены по механизму самопроизводства для продажи в сеть.

В Карпатах параллельно строят ветроэлектростанции и разрушают заповедные территории, нарушая экологическое законодательство. Это не переход к зеленой энергетике, а подмена понятий. Ведь если альтернативная генерация основана на безнаказанности и дерибане, то в чём тогда её альтернатива?

Удар по Трипольской ТЭС разрушил не только объект, но и философию централизованной энергетики. В Украине тепловые электростанции играли роль манёвровой генерации для атомных блоков, работающих в базовом режиме и неспособных быстро менять мощность. Запорожская ТЭС работала с Запорожской АЭС, Южноукраинская — с Южноукраинской, Трипольская — с Чернобыльской. Потеря таких станций показала: в логике старой централизованной энергетики устоять невозможно.

Пока страна оставалась без света, громады и бизнес начали самостоятельно переходить на автономную генерацию. В мире это давно тренд — микросети, накопители, когенерация. У нас — ещё дискуссия. Децентрализация началась снизу, но до сих пор не стала частью государственной энергетической стратегии.

Кстати, во второй половине июля 2024 года было восстановлено производство электроэнергии на Трипольской ТЭС, а генерацию на Змиевской ТЭС возобновили в ноябре.

А на фоне всего этого — дискуссия о достройке старых советских блоков ХАЭС. Без актуального технико-экономического обоснования, без финансирования, без прогнозируемой потребности в энергии. Потому что централизация для кого-то — это ещё и контроль над деньгами. Хотя сами атомщики уже признают: "разукрупнение — тяжёлое, но централизация — это путь в никуда".

Энергетика во время войны — это не о мегаваттах на бумаге, это о живучести, о стойкости в самые тяжёлые моменты. Бизнес и громады уже ищут решения: устанавливают генерацию, накопители, переходят на автономность. Но видно, что центр не успевает за периферией. И если децентрализация не станет частью государственной стратегии, мы потеряем не только эффективность, но и доверие.

У нас уникальный шанс не просто восстановить ТЭС и тянуть время на достройку блоков. Есть шанс наконец построить энергетику, которая выдержит войну, пройдёт через кризисы и даст толчок для развития. Да, крупные объекты остаются необходимыми для базовой нагрузки. Но новая энергетика — это не "или-или". Это сочетание централизованного и локального, стабильного и гибкого, привычного и нового.

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