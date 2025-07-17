Главная проблема в том, будут ли события развиваться в рамках сценария "управляемой эскалации" или выйдут из-под контроля

Главное внешнеполитическое событие для Украины в первой половине июля, и вообще за последние месяцы, – это политический поворот президента США в отношениях с Путиным и Украиной. Впервые за время своего второго срока Дональд Трамп одобрил дополнительные поставки оружия для Украины (правда, уже за деньги, а не безвозмездно, как раньше) и начал оказывать хоть какое-то давление на Россию.

Причины трампистского поворота более-менее понятны. Собственно, он сам их объяснил. На шестом телефонном разговоре Трампа с Путиным его терпение наконец лопнуло. Одних приятных разговоров с президентом РФ Трампу уже недостаточно. Он так и не дождался от Путина конкретных действий по прекращению войны против Украины. Даже наоборот, Кремль начал эскалацию этой войны. И это вызвало не просто недовольство Трампа, а явно разозлило его.

Тем не менее есть принципиальные вопросы относительно заявлений и действий Трампа, особенно касательно "50-дневного ультиматума" Путину.

Это кардинальный поворот Трампа в отношении к российско-украинской войне или очередные тактические маневры?

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