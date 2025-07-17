Трамп и Украина: 50-дневный ультиматум Путину и будущее войны
Главное внешнеполитическое событие для Украины в первой половине июля, и вообще за последние месяцы, – это политический поворот президента США в отношениях с Путиным и Украиной. Впервые за время своего второго срока Дональд Трамп одобрил дополнительные поставки оружия для Украины (правда, уже за деньги, а не безвозмездно, как раньше) и начал оказывать хоть какое-то давление на Россию.
Причины трампистского поворота более-менее понятны. Собственно, он сам их объяснил. На шестом телефонном разговоре Трампа с Путиным его терпение наконец лопнуло. Одних приятных разговоров с президентом РФ Трампу уже недостаточно. Он так и не дождался от Путина конкретных действий по прекращению войны против Украины. Даже наоборот, Кремль начал эскалацию этой войны. И это вызвало не просто недовольство Трампа, а явно разозлило его.
Тем не менее есть принципиальные вопросы относительно заявлений и действий Трампа, особенно касательно "50-дневного ультиматума" Путину.
Это кардинальный поворот Трампа в отношении к российско-украинской войне или очередные тактические маневры?
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