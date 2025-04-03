народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Коротко и тезисно:

Не сильно. Наш экспорт в США даже не достигает миллиарда — это 2% от всего, что мы экспортируем.

США завозят к нам почти на 3 млрд, то есть в 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф всего в 10%.

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Больше всего мы экспортировали металлургическую продукцию, но там с марта уже действует тариф 25% на сталь и алюминий. Еще трубы, но там тоже есть тариф + антидемпинг.

Около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но и там тариф ожидался еще с апреля.

Так что катастрофы нет, особенно если учесть, что для других условия хуже (наш тариф 10% — это ведь не 54%, как у Китая).

Есть один нюанс: сейчас ЕС, Китай, Индия и другие в ответ вводят тарифы на продукцию из США... И тут для нас открывается окно возможностей выйти на эти рынки.

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