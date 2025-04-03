народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Коротко і тезово:

Не сильно. Наш експорт до США навіть не дотягує до мільярда, це 2% від усього, що ми експортуємо.

США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі у 5 разів більше. Тому ми отримали "лайт" тариф у лише 10%.

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Найбільше ми експортували металургійну продукцію, але там уже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній. Ще труби, але там теж тариф уже є + антидемпінг.

Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж уже і так очікували з квітня тариф.

Тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54%, як у Китаю).

Тут маленький нюанс, зараз ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію зі США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на ці ринки.

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