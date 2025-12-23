2025 год стал для книжного рынка моментом четкой фиксации изменений, которые назревали уже давно. Речь идет не о разовом падении или сезонном кризисе, а об изменении модели поведения читателя. Украинцы стали значительно осторожнее в расходах и эта финансовая осторожность коснулась всех сфер, в том числе и книг.

Перелом в поведении читателя: финансовая осторожность и потеря концентрации

Если раньше книгу часто покупали импульсивно, сразу несколько позиций, то сегодня выбор происходит значительно взвешеннее. Мы это наблюдаем по количеству книг в чеке и это непосредственно влияет на тиражи: они уменьшаются, а вместе с этим стремительно растет себестоимость. Для многих изданий, особенно в нонфикшн, тиражи съезжают до тысячи экземпляров, что неизбежно формирует цену на уровне 700-900 грн. Для значительной части читателей это уже ощутимая сумма, и отрасль пока не видит простого решения, как работать с этой проблемой.

