От "директор управляет и контролирует" к европейской модели: трансформация, которая неизбежна
Корпоративное управление в Украине — это сфера, находящаяся в состоянии постоянной эволюции. За последние 10–15 лет законодательство существенно изменилось: появились стандарты для акционерных обществ, требования к прозрачности, институт независимых директоров для госкомпаний, нормы о конфликте интересов и раскрытии информации.
Однако, несмотря на прогресс, корпоративное управление большинства украинских бизнесов по-прежнему строится по достаточно простой модели: собственник — директор — компания. И в этом есть определённые риски и недостатки.
Как это работает в Украине
Законодательная база определяет два основных органа корпоративного управления:·
высший орган — общее собрание участников/акционеров,·
исполнительный орган — единоличный директор или коллегиальный орган (правление).
Создание дополнительного органа — наблюдательного совета — в Украине является обязательным лишь для публичных АО и государственных предприятий. Для малого и среднего бизнеса это в основном факультативный инструмент.
Из-за этого многие компании фактически работают в упрощённой модели: собственник сам назначает директора, директор принимает операционные решения и — часто — одновременно контролирует сам себя. Что, конечно, звучит несколько забавно. Система сдержек и противовесов формируется лишь формально.
Финтех-сектор: реалии и ограничения
Финансовый сектор требует более сложных механизмов контроля. Национальный банк Украины устанавливает определённые требования к внутреннему контролю, функциям комплаенса, риск-менеджмента и противодействию отмыванию средств (AML). Но по сравнению с европейскими стандартами наша система всё ещё остаётся достаточно гибкой — а иногда и чрезмерно гибкой.
