Готовится создание государственного Реестра дропов. Попадание в него будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами

В последние годы украинский финансовый сектор переживает беспрецедентный рост. Об этом свидетельствует увеличение количества выпущенных карт, развитие цифровых сервисов и удобство безналичных расчетов. Однако параллельно с этим развивается и темная сторона финансовой системы — мошеннические схемы, в центре которых все чаще оказываются обычные граждане.

Кто такие дропы и почему они опасны

Речь идет о так называемых дропах — людях, которые сознательно или по неосведомленности позволяют мошенникам пользоваться своими счетами или банковскими картами. Дропы становятся посредниками между преступниками и финансовой системой, но такое "посредничество" на самом деле является соучастием в незаконной деятельности. Через дропов отмываются и обналичиваются незаконно полученные средства. Это явление представляет серьезную угрозу как для отдельных клиентов, так и для стабильности банковской системы в целом.

По оценкам банков, в 2025 году дроп-активность может касаться от 10% до 20% новых карт. С начала года уже выявлено около 100 тысяч скомпрометированных счетов, а объем операций через дроп-схемы достигает десятков миллиардов гривен. Эти цифры говорят сами за себя — проблема приобрела масштаб, требующий активных и скоординированных действий всех участников финансового рынка.

