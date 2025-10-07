Готується створення державного Реєстру дропів. Потрапляння до нього означатиме офіційну заборону на користування фінансовими послугами

Останніми роками український фінансовий сектор переживає безпрецедентний розвиток. Наочним є зростання кількості емітованих карток, розвиток цифрових сервісів і зручність у здійсненні розрахунків. Проте паралельно з цим розвивається й темний бік фінансової системи — шахрайські схеми, у центрі яких дедалі частіше опиняються звичайні громадяни.

Хто такі дропи і чому вони небезпечні

Йдеться про так званих дропів — людей, які свідомо або через необізнаність дозволяють шахраям користуватися їхніми рахунками чи банківськими картками. Дропи стають посередниками між злочинцями та фінансовою системою, але таке "посередництво" насправді є співучастю у протизаконній діяльності. Через дропів відмиваються і переводяться в готівку незаконно отримані кошти. Це явище становить серйозну загрозу як для окремих клієнтів, так і для стабільності банківської системи загалом.

За оцінками банків, у 2025 році дроп-активність може стосуватися від 10% до 20% нових карток. Від початку року вже виявлено близько 100 тисяч скомпрометованих рахунків, а обсяги операцій через дроп-схеми сягають десятків мільярдів гривень. Ці цифри говорять самі за себе — проблема набула масштабів, які вимагають активних і скоординованих дій усіх учасників фінансового ринку.

