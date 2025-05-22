Есть три ключевые задачи, которые стоят перед каждым, кто имеет дело с капиталом: заработать, приумножить, сохранить/передать дальше.

Для меня лично первые два уже не вызывают вопросов. Я знаю, как создать ценность и масштабировать результат. Но третий пункт пока остается открытым.

Я знаю, что я не один. Многие люди в моем окружении доходят до этого предела — они уже прошли этап роста, имеют результат, но не понимают, как превратить активы в долгосрочную опору для своей семьи. На этом шаге перед ними раскрывается пестрый мир денежных предложений.

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