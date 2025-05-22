Є три ключові задачі, які постають перед кожним, хто має справу з капіталом: заробити, примножити, зберегти/передати далі.

Для мене особисто перші дві вже не викликають запитань. Я знаю, як створити цінність та масштабувати результат. Але третій пункт поки залишається відкритим.

Знаю, що я не один. Багато людей у моєму оточенні доходять до цієї межі — вони вже пройшли етап зростання, мають результат, але не розуміють, як перетворити активи на довготривалу опору для своєї родини. На цьому етапі перед ними відкривається строкатий світ фінансових пропозицій.