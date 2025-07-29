ПАРИЖ – Более 80 лет доллар США пользуется непревзойденным превосходством в мировой торговле и финансах благодаря уникальному сочетанию американского экономического масштаба, надежных институтов, глубоких и ликвидных финансовых рынков, геополитической мощи и, что особенно важно, сетевых эффектов. Но новый фактор готов изменить мировой монетарный порядок: целостность данных.

Поскольку цифровые технологии все чаще выступают в роли рельсов, по которым движутся деньги – через стейблкоины, токенизированные активы и цифровые валюты центральных банков, – устойчивость и доверие к валютным сетям все больше зависят не только от макроэкономических основ, но и от технологической мощности и безопасности соответствующей инфраструктуры.

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