Майбутнє долара під загрозою: що змінить глобальний валютний порядок

ПАРИЖ – Понад 80 років долар США користується неперевершеною перевагою у світовій торгівлі та фінансах завдяки унікальному поєднанню американського економічного масштабу, надійних інституцій, глибоких і ліквідних фінансових ринків, геополітичної могутності та, що особливо важливо, мережевих ефектів. Але новий чинник готовий змінити світовий монетарний порядок: цілісність даних.

Оскільки цифрові технології дедалі частіше виступають у ролі рейок, якими рухаються гроші – через стейблкоїни, токенізовані активи й цифрові валюти центральних банків, – стійкість і довіра до валютних мереж дедалі більше залежать не тільки від макроекономічних основ, а й від технологічної потужності й безпеки відповідної інфраструктури.

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