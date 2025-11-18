ОКСФОРД – Когда OpenAI недавно зафиксировала $1,4 трлн для обеспечения будущих вычислительных мощностей, это было лишь очередным свидетельством иррационального чрезмерного потребления в 2025 году. По некоторым оценкам, рост ВВП США в первой половине этого года почти полностью произошел за счет центров обработки данных, что вызвало поток комментариев о том, когда этот пузырь лопнет и что он может оставить после себя.

Но хотя "вечеринка доткомов" конца 1990-х закончилась похмельем для Уолл-стрит, Мейн-стрит сохранила то, что имело значение: инфраструктуру. Производительность труда выросла, а оптоволокно, проложенное в годы бума, работает до сих пор. Обещание президента США Билла Клинтона построить "мост в XXI век" было одним из тех редких предвыборных обещаний, которые на самом деле выполняются.

Сегодняшние инвестиции в ИИ вполне могут окупиться, как это произошло с интернетом. Однако пока выгоды выглядят более размытыми, а макроэкономические недостатки большими, чем в случае с пузырем доткомов.

