ОКСФОРД – Коли OpenAI нещодавно зафіксувала $1,4 трлн для забезпечення майбутніх обчислювальних потужностей, це було лише останнім свідченням ірраціонального надмірного споживання у 2025 році. За деякими оцінками, зростання ВВП США в першій половині цього року майже повністю відбулося за рахунок центрів обробки даних, що викликало потік коментарів про те, коли ця бульбашка лопне і що вона може залишити по собі.

Але в той час як "вечірка доткомів" кінця 1990-х закінчилася похміллям для Волл-стріт, Мейн-стріт зберегла те, що мало значення: інфраструктуру. Продуктивність праці зросла, а оптоволокно, прокладене в роки буму, працює й досі. Обіцянка президента США Білла Клінтона побудувати "міст у XXI століття" була однією з тих рідкісних передвиборчих обіцянок, які насправді виконуються.

Сьогоднішні інвестиції в ШІ цілком можуть окупитися, як це сталося з інтернетом. Однак поки що вигоди виглядають більш приглушеними, а макроекономічні недоліки більшими, ніж у випадку з бульбашкою доткомів.

