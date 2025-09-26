То, что во всём мире активно внедряется, в условиях войны может стать коллективным бедствием

Промышленные парки пока не для нас.

Приехал на встречу. Офис компании находится на территории огромного, но давно уже не работающего советского завода. Давно здесь не был.

Это не территория – это город в городе. Десятки арендаторов. Цеха. Производства. Склады. Офисы. Магазины. Всё на одной территории. Кого-то из соседей ты знаешь – большинство нет.

Здесь нет ни одного живого места – каждая вторая постройка либо сгорела, либо разрушена. На территории почти не осталось целых окон и уцелевших зданий.

Это тот случай, когда война ставит под сомнение идею создания и существования промышленных парков, где на одной территории сосуществуют разноплановые бизнесы.

То, что до войны казалось хорошей идеей, сейчас выглядит как огромный риск для всех.

То, что во всём мире активно внедряется, в условиях войны может стать коллективным бедствием.

Кроме того, в парках общие сети: электричество, вода, связь, канализация, охрана. Поражение одного узла – это остановка всех. К сожалению.

Опыт Украины доказывает необходимость диверсификации и географического рассредоточения как промышленных, так и складских площадок.

Когда на одной территории или под одной крышей работают 5-7-10 и более производителей, то при случайном или целенаправленном ударе по одному – все одинаково рискуют быть уничтоженными.

Для страны с высоким риском войны проекты создания индустриальных парков можно считать слишком рискованными.

