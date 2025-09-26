Те, що в усьому світі активно впроваджується, в умовах війни може стати колективною бідою

Промислові парки поки не для нас.

Приїхав на зустріч. Офіс компанії знаходиться на території величезного радянського заводу, що давно вже не працює. Давно тут не був.

Це не територія – це місто в місті. Десятки орендарів. Цехи. Виробництва. Склади. Офіси. Магазини. Усі на одній території. Когось із сусідів ти знаєш – більшість ні.

Тут немає живого місця – кожна друга будівля або згоріла, або розбомблена. На території майже не залишилося цілих вікон і вцілілих будівель.

Це той випадок, коли війна ставить під сумнів ідею створення й функціонування промислових парків, де на одній території співіснують різнопланові бізнеси.

Те, що до війни здавалося гарною ідеєю, зараз виглядає як величезний ризик для всіх.

Те, що в усьому світі активно впроваджується, в умовах війни може стати колективною бідою.

Окрім того. У парках спільні мережі: електрика, вода, зв’язок, каналізація, охорона. Ураження одного вузла – це зупинка всіх. На жаль.

Досвід України доводить необхідність диверсифікації та географічного розведення як промислових, так і складських майданчиків.

Коли на одній території чи під одним дахом працює 5-7-10 і більше виробників, то у разі випадкового або прицільного попадання в одного – всі однаково ризикують бути знищеними.

Для країни з високим ризиком війни проєкти створення індустріальних парків можна вважати занадто ризикованими.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net