Мы как страна живём очень не по средствам. Это исторических масштабов аномалия, которая не ощущается только благодаря внешней помощи

Я понимаю, что начнется, но.

Беспошлинный ввоз товаров с зарубежных площадок — это просто льготы для иностранного бизнеса. В случае AliExpress и Temu это ещё и льготы, которые увеличивают прибыль компаний, работающих на стратегического союзника России.

"Но наши импортеры покупают у тех же китайцев". Да, но наш ритейл платит налоги. Почему мы должны ставить наш ритейл в проигрышное конкурентное положение по сравнению с китайскими или европейскими площадками? Будут равные налоги — пусть конкурируют.

"Но импорт станет дороже". Да, средневзвешенно импорт подорожает, потому что конечная цена маркетплейсов будет включать НДС. А государству во время войны нужно заботиться о дешёвом потребительском импорте? Или все-таки о финансировании армии?

У нас эпический торговый дефицит из-за войны и её последствий. Он компенсируется только помощью наших партнёров, которая позволяет не только финансировать бюджет, но и держать курс.

Наши либертарианцы вроде Поперешнюка ведь верят в силу рынка? Так вот, если эту проблему отдать рынку, то доллар стоил бы, наверное, гривень 70–80. И это бы действительно (частично) решило проблему. Только очень болезненно для всех.

Мы, в целом, как страна живём очень не по средствам. Это исторических масштабов аномалия, которая не ощущается из-за внешней помощи. И на этом фоне ещё стимулировать импорт?

Вообще, предмет этой дискуссии — один из типичных последствий "новой экономики". Онлайн-платформы становятся всё более значимыми, а существующие налоговые и таможенные системы формировались в совсем другое время.

Поэтому тот же ЕС в 2021 году запустил Единое окно для импорта — Import One Stop Shop. Маркетплейсы за пределами ЕС регистрируются в нём и сами начисляют и уплачивают НДС. Это упрощает растаможивание и избавляет покупателей от головной боли.

В 2023 году Единое окно для импорта из-за пределов ЕС принесло 6,3 млрд евро в бюджеты стран ЕС. Вроде бы немного, но здесь стоит учитывать, что все крупные глобальные маркетплейсы давно имеют юрлица в ЕС и платят там все налоги с продаж на общей системе.

И мы, в процессе вступления в ЕС, тоже станем частью такого подхода. Но ждать этого ещё четыре–пять или сколько там лет — не считаю допустимым.

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Поэтому здесь поддерживаю инициативу Даниила Гетманцева. Кто-то же должен делать непопулярные, но необходимые шаги.

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