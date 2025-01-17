Чому оподаткування посилок з іноземних маркетплейсів – слушне і на часі
Я розумію, що несеться і буде нестися, але.
Безподаткове ввезення товарів із закордонних майданчиків – це просто пільги для іноземного бізнесу. У випадку "Алі" і "Тему" це ще й пільги, які збільшують заробіток компаній, що працюють на стратегічного союзника Росії.
"Але ж наші імпортери купують у тих же китайців". Так, але наш роздріб сплачує податки. Чому ми маємо ставити наш роздріб у програшне конкурентне становище проти китайських чи європейських майданчиків? Матимуть рівні податки – нехай конкурують.
"Але ж імпорт стане дорожчим." Так, середньозважено імпорт подорожчає, бо кінцева ціна маркетплейсів включатиме ПДВ. А держава під час війни має дбати про дешевий споживчий імпорт? Чи може про фінансування армії?
У нас епічний торговий дефіцит через війну, та її наслідки. Він компенсується лише допомогою наших партнерів, яка дозволяє не лише фінансувати бюджет, а й тримати курс.
Наші лібертаріанці на кшталт Поперешнюка ж вірять у силу ринку? Так от, якщо цю проблему дати на відкуп ринку, то долар би коштував, мабуть, гривень 70-80. І це б справді (частково) розв'язало проблему. Тільки дуже болісно для всіх.
Ми, загалом, як країна живемо дуже не по коштах. Це історичних масштабів аномалія, яка не відчувається через зовнішню допомогу. І на цьому фоні ще стимулювати імпорт?
Взагалі, предмет цієї дискусії – один із типових наслідків "нової економіки". Онлайн платформи стають все вагомішими, а наявні податкові та митні системи сформувалися у зовсім інший час.
Тому той же ЄС у 2021 році запустив Єдине вікно для імпорту – Import One Stop Shop. Маркетплейси з-за меж ЄС реєструються у ньому, і самі нараховують та сплачують ПДВ. Це спрощує розмитнення, і позбавляє головного болю покупців.
У 2023 році Єдине вікно для імпорту з-за меж ЄС принесло 6,3 млрд євро в бюджети країн ЄС. Ніби небагато, але тут варто враховувати, що всі великі глобальні маркетплейси давно мають юрособи в ЄС і сплачують там всі податки з продажу на загальній системі.
І ми, під час вступу в ЄС, теж станемо частиною такого підходу. Але чекати на це ще чотири-п'ять чи скільки там років – не вважаю допустимим.
Тому тут підтримую ініціативу Данила Гетманцева. Хтось же має робити непопулярні, але необхідні кроки.
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