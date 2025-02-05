Ежегодно мы теряем на рынке труда 7800 ученых. По его наукоемкости Украина вдвое уступает такой стране, как Кипр

О наукоемкости ВВП в Украине уже шла речь. А как обстоят дела с наукоемкостью рынка труда, то есть какой процент рынка труда Украины составляют те, кто занимается научными исследованиями?

Сначала вспомним ЕС как ориентир и его динамику относительно человеческого капитала в науке.

Количество исследователей в ЕС выросло за последние годы: в 2023 году в Евросоюзе было занято 2,15 млн исследователей (в эквиваленте полной занятости), что на 672 000 больше, чем в 2013 году. Число исследователей почти удвоилось в Польше и Греции, а также выросло более чем на 70% в Бельгии (79,6%), на Кипре (78,9%), в Венгрии (76,6%) и Швеции (70,7%) в период с 2013 по 2023 год. На противоположном конце диапазона с небольшими темпами роста оказались Латвия (13,7%) и Румыния (11,7%).

А что в других странах мира?

Количество исследователей в Китае (за исключением Гонконга) достигло 2,64 млн в 2023 году. В Китае стремительный рост – более чем на две трети (77,7%) по сравнению с 2013 годом.

В Южной Корее также зафиксировано резкое увеличение числа исследователей (в целом на 51,9%). В США темпы роста составили 38,1% (данные за 2021 год). Среди стран-кандидатов количество исследователей в Турции выросло более чем вдвое за период 2013-2022 годов.

Вывод: ученые в мире – это актив, за который конкурируют страны и который они стараются приумножать. Речь не только о количестве людей с научной степенью, но и о количестве ученых, вовлеченных непосредственно в научную деятельность.

А как обстоят дела в Украине? Мы тоже увеличиваем этот актив?

Согласно аналитическому докладу МОН Украины за 2022 год, а также данным Госстата, количество ученых в Украине составило 35 700 человек, что в восемь раз меньше, чем в 1991 году (295 000). То есть каждый год мы теряли на рынке труда страны около 7800 ученых!

В каких секторах экономики стран Европы заняты ученые?

В ЕС высокая концентрация исследователей в секторах бизнес-предприятий (56,6%) и высшего образования (31,8%), тогда как 10,2% от общего числа исследователей заняты в государственном секторе.

Относительная значимость различных секторов существенно варьировалась между странами ЕС: на бизнес-сектор приходилось три пятых или более всех исследователей в Швеции, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии и Франции.

На противоположном конце спектра с наибольшей долей исследователей, работающих в государственном секторе, оказались Румыния (32,8%), Болгария (29,5%) и Люксембург (23,0%). В Латвии (55,1%), Хорватии (51,9%), Литве (51,3%) и Греции (50,4%) большинство исследователей работали в секторе высшего образования.

А где заняты ученые в Украине?

Большая часть (65,3%) от общего числа докторов наук и докторов философии (кандидатов наук) работали в организациях государственного сектора, 30,8% – в секторе высшего образования и только 3,9% – в организациях предпринимательского сектора. Такая диспропорция – это также результат неэффективного государственного регулирования рынка труда.

Какова наукоемкость рынка труда Европы?

Научно-исследовательский персонал во всех секторах вместе составляет более 2,0% от общего числа занятых в Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии, Австрии и Нидерландах, по сравнению со средним показателем в ЕС на уровне 1,7%. Кроме вышеупомянутых стран, доля научно-исследовательского персонала в общей занятости варьируется от 0,5% в Румынии и на Кипре до 1,9% в Германии.

Итак, главное: какова же наукоемкость рынка труда в Украине?

В 2021 году количество занятых на рынке труда Украины составило 15,6 млн человек. Учитывая количество ученых в Украине, наукоемкость рынка труда Украины составляет около 0,2%, что в два с половиной раза меньше, чем у аутсайдеров Европы – Румынии и Кипра, и более чем в 10 (!!!) раз меньше, чем в Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии, Австрии и Нидерландах.

С чем сравнить этот показатель? С какой страной? Наукоемкость рынка труда Украины равна наукоемкости рынка труда такой африканской страны, как Сенегал – 0,2% (рынок труда около 3,8 млн человек и приблизительно 7700 ученых, данные второй половины прошлого десятилетия).

Какова была цель государственной политики Украины в отношении человеческого капитала отечественной науки, если она предусматривала столь радикальное сокращение участия ученых на рынке труда именно как ученых, в то время как другие страны мира и Европы, наоборот, увеличивали количество ученых на рынке труда?

И главное: какова сейчас политика правительства Украины в отношении ученых и рынка труда? Здесь речь идет о государстве как владельце и регуляторе. Ученые – это важный актив для Украины? Почему по наукоемкости рынка труда мы превратились в Сенегал?

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