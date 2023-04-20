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Почему США готовы защищать Тайвань, а не Украину?

Цей матеріал також доступний українською
Почему США готовы защищать Тайвань, а не Украину?

экономист, министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году
20.04.2023, 22:06

Президент США Джо Байден обещал – четыре раза – что США защитят Тайвань. Украину же цивилизованный мир обещает только поддерживать.

В чем разница между Тайванем и Украиной? Gideon Rachman в Financial Times дает три причины необходимости защиты Тайваня:

1) защита политической свободы в мире (эта причина действует и для Украины),

2) сохранение глобального баланса силы (также действует для Украины),

3) Тайвань производит более 60% мировых полупроводников и около 90% самых совершенных. Гаджеты, благодаря которым современная жизнь работает, от телефонов до автомобилей и промышленного оборудования, работают на тайваньских чипах. Но производящие их фабрики могут быть уничтожены вторжением.

О том, как Тайвань достиг такой ситуации, стимулируя технологические инновации, написаны главы и книги. Не буду цитировать их здесь, потому что для нас это пока – высшая математика.

Начнём с арифметики.

Ключевым фактором, по мнению Thomas Friedman в The New York Times ... Нет, не низкие налоги. И не индустриальные парки. Ключевым фактором является ДОВЕРИЕ.

"Когда вы спрашиваете, какой секрет позволяет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) производить 90% самых совершенных логических микросхем в мире — тогда как Китай, говорящий на том же языке и имеющий такую же культурную историю, производит ноль — ответ прост: "доверие".

TSMC – это литейное производство полупроводников, то есть оно использует разработки самых передовых компьютерных компаний в мире – Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD и других – и превращает их в микросхемы, выполняющие различные функции обработки. При этом TSMC дает две торжественные клятвы своим клиентам: TSMC никогда не будет конкурировать с ними, разрабатывая собственные чипы и никогда не будет делиться дизайном одного из своих клиентов с другим.

Нобелевский лауреат Edmund Phelps с командой доказали, что доверие – это первая из шести ценностей, стимулирующая внутренние инновации.

Здесь будет интересно посмотреть, как Украина будет выполнять свои же обещания, недавно данные Международному Валютному Фонду для получения беспрецедентной программы поддержки в 15.6 миллиардов долларов.

Другим фактором, стимулирующим внутренние инновации, является экономическая свобода. Так вот, Тайвань – на 6-ом месте в мире в рейтинге экономической свободы. The Heritage Foundation. Украина до войны была на 130-м.

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