Рынок подсолнечника в Украине остается активным и привлекательным для экспортеров и переработчиков, несмотря на дефицит сырья. Октябрь 2024 года показал очередные рекорды в экспорте подсолнечного масла – было отправлено 481 000 тонн. Ноябрь продолжает эту тенденцию с уже законтрактованными 450 000 тоннами, из которых 176 000 тонн уже экспортировано.

Заключены даже контракты на декабрь и январь, что показывает стабильный спрос. Хотя заводы жалуются на нехватку подсолнечника, они продолжают активную торговлю, что вызывает рост конкуренции на рынке.

Читайте также Оккупанты вывозят более 300 тонн украинского подсолнечника в РФ для перепродажи в Африку

В последние недели цена подсолнечного масла выросла на $20-30 за тонну на базисах FOB и CPT благодаря нескольким факторам.