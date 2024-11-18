Ринок соняшника в Україні залишається активним і привабливим для експортерів та переробників попри дефіцит сировини. Жовтень 2024 року показав чергові рекорди в експорті соняшникової олії – було відправлено 481 000 тонн. Листопад продовжує цю тенденцію з вже законтрактованими 450 000 тоннами, з яких 176 000 тонн уже експортовано.

Укладено навіть контракти на грудень та січень, що демонструє стабільний попит. Хоча заводи скаржаться на брак соняшника, вони продовжують активну торгівлю, що викликає зростання конкуренції на ринку.

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Останніми тижнями ціна на соняшникову олію зросла на $20-30 за тонну на базисах FOB та CPT завдяки кільком факторам.