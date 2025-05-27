Рынок недвижимости – один из немногих секторов, где спрос не исчезает даже во время войны. Украинцы снова верят в рост цен на квартиры, и это может изменить весь рынок.

Ожидание роста цен на жилье – одна из самых стабильных тенденций на киевском рынке в 2025 году. Согласно опросу, проведенному аналитиками ЛУН в апреле, 61% потенциальных покупателей считают, что стоимость квартир на первичном рынке Киева в ближайшее время будет расти. В январе таких было всего 50%, то есть прирост оптимистичных по ценам ожиданий — 11 процентных пунктов за три месяца. Только 12% респондентов прогнозируют снижение стоимости, другие предполагают стабильность.