Ринок нерухомості — один із небагатьох секторів, де попит не зникає навіть під час війни. Українці знову вірять у зростання цін на квартири — і це може змінити весь ринок.

Очікування зростання цін на житло — одна з найстабільніших тенденцій на київському ринку у 2025 році. Згідно з опитуванням, проведеним аналітиками ЛУН у квітні, 61% потенційних покупців вважають, що вартість квартир на первинному ринку Києва найближчим часом зростатиме. У січні таких було лише 50%, тобто приріст оптимістичних щодо цін очікувань — 11 відсоткових пунктів за три місяці. Тільки 12% респондентів прогнозують зниження вартості, інші припускають стабільність.